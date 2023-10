RAMMSTEIN: Zwei weitere Konzerttermine bestätigt

Nachdem am heutigen Tage der Vorverkauf für die LIFAD-Fanclub-Mitglieder begonnen hat, um Tickets für die Stadiontour 2024 von RAMMSTEIN zu ergattern, wurden heute zwei weitere Konzerte in Deutschland bestätigt. Aktuell finden also jeweils drei Konzerte in Dresden und Gelsenkirchen statt.



Die "Europa Stadion Tour 2024" hält folgende Daten bereit:

11.05.2024 Tschechien, Prag, Airport Letňany

15.05.2024 Deutschland, Dresden, Rinne

16.05.2024 Deutschland, Dresden, Rinne

18.05.2024 Deutschland, Dresden, Rinne

24.05.2024 Serbien, Belgrad, Ušće Park

30.05.2024 Griechenland, Athen, to be announced soon

05.06.2024 Spanien, San Sebastián, Estadio Anoeta

08.06.2024 Frankreich, Marseille, Orange Vélodrome

11.06.2024 Spanien, Barcelona, Estadi Olímpic

15.06.2024 Frankreich, Lyon, Groupama Stadium

18.06.2024 Niederlande, Nijmegen, Goffertpark

23.06.2024 Irland, Dublin, RDS Arena

27.06.2024 Belgien, Ostend, Park Nieuwe Koers

05.07.2024 Dänemark, Kopenhagen, Valbyparken

17.07.2024 Österreich, Klagenfurt, Wörthersee Stadion

18.07.2024 Österreich, Klagenfurt, Wörthersee Stadion

21.07.2024 Italien, Reggio Emilia, RCF Arena (Campovolo)

26.07.2024 Deutschland, Gelsenkirchen, Veltins-Arena

27.07.2024 Deutschland, Gelsenkirchen, Veltins-Arena

29.07.2024 Deutschland, Gelsenkirchen, Veltins-Arena

Der Ticketverkauf startet am Dienstag, den 17.10.2023 um 10 Uhr.