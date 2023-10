THE INFERNAL SEA: Neues Album

Die britische Black-Metal-Band THE INFERNAL SEA hat für Januar 2024 ein neues Album angekündigt. Das vierte Studioalbum trägt den Namen "Hellfenlic" und wird am 26.01.2024 via Candlelight Records erscheinen.



Zur Zusammenarbeit zum neuen Label sagt die Band: "It is a great honour to join Candlelight Records, a label that we highly respect for not only their output, longevity, but also their commitment to supporting homegrown talent. The next chapter of our darkened path begins today."



Neue Musik gibt es auch schon, denn mit 'Bastard Of The East' wurde bereits die ersten Single veröffentlicht.



Die Tracklist liest sich so:

1. Lord Abhorrent

2. Shadow Of The Beast

3. Witchfinder

4. The Hunter

5. Bastard Of The East

6. Black Witchery

7. Frozen Fen

8. Messenger Of God



Das Album kann bereits vorbestellt werden.

Quelle: Head Of PR Redakteur: Swen Reuter Tags: the infernal sea hellfenlic bastard of the east neues album candelight records