CARDINALS FOLLY: Neue Single 'Priesthood Of Darkness' veröffentlicht

Die finnische Doom-Metal-Band CARDINALS FOLLY hat eine neue Single mit dem Namen 'Priesthood Of Darkness' veröffentlicht. Es ist die dritte und letzte Auskopplung aus dem neuen Album "Live By The Sword".

Dieses wird am 27. Oktober 2023 via Soulseller Records erscheinen. Aus dem sechsten Studiowerk der Band sind bereits die beiden Songs 'Luciferian' und 'Last Bastions Of Doom' erschienen.



Die Tracklist liest sich so:

1. Life Eternal

2. Ride Or Die 666

3. Luciferian

4. Priesthood Of Darkness

5. Innsmouth Royalty

6. Live By The Sword

7. Ludovico

8. Last Bastions Of Doom



Das Album kann über die Labelseite bestellt werden.