PROG METAL MANIA FESTIVAL im Mai in München

Mit einer Mischung aus etablierten Größen und aufstrebenden, jungen Bands gibt das PROG METAL MANIA FESTIVAL am 2. und 3. Mai sein Debüt im Münchner Backstage,



Der 2025 erstmals stattfindende Event wartet mit 13 Bands auf, die aus Schweden, Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Griechenland, Italien und dem Libanon kommen. Special Guest wird JOHN MACALUSO sein.



Da alle Konzerte auf einer Bühne stattfinden gibt es bei den Spielzeiten keine Überschneidungen. So haben Besucher die Möglichkeit jede Band wirklich zu erleben.



Tages Aufteilung:



Freitag, 2. Mai 2025 - Einlass 13:00 Uhr, Bühnenzeiten 13:30 - 23:30 Uhr



DISILLUSION

OBSIDIOUS

F.K.Ü.

VULKAN

LOCH VOSTOK

IHLO

JESTER'S TEARS



Samstag, 3. Mai 2025 - Einlass 12:30 Uhr, Bühnenzeiten 13:00 - 23:30 Uhr



SCAR SYMMETRY

POEM

XAON

TURBULENCE

AEONS

SOULSPLITTER

JOHN MACALUSO (Solo Drum Show)



1- und 2-Tagestickets sind ab sofort an hier erhältlich!

