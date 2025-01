Igor Cavalera und Shane Embury machen gemeinsame Sache

Igor Cavalera (u.a. CAVALERA CONSPIRACY, ex-SEPULTURA) und Shane Embury (u.a. NAPALM DEATH) haben eine neue Split-Veröffentlichung angekündigt. Das Werk wird am 21. März über Cold Spring Records erscheinen und Cavaleras 'Neon Gods' und Emburys 'Own Your Darkness' enthalten.

Die beiden musikalischen Schwegewichte vereinen ihre Kräfte für eine einzigartige Mischung aus düsterem Dark Ambient, industriellem Lärm und schwerer synthielastiger Elektronik.

Klingt ganz interessant, oder?