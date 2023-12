POWERWOLF bellt den Mond an

Und warum? Anlässlich des 75. Geburtstags von OZZY OSBOURNE am 3. Dezember 2023 huldit POWERWOLF dem "Prince of Darkness" und veröffentlicht ein Cover von seinem legendären Hit 'Bark At The Moon', zusammen mit einem Lyric Video.



'Bark At The Moon' ist einer der bekanntesten Solo-Tracks des BLACK SABBATH-Sängers und der Titelsong von Ozzys gleichnamigen Album aus dem Jahr 1983.



Bark At The Moon







https://www.youtube.com/watch?v=0HXLR-x6Qsg

