GEWINNSPIEL: Zwei TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA-Pakete zu gewinnen

Die Weihnachtszeit steht vor der Tür! Hört ihr schon die Glöckchen klingeln und riecht ihr die frisch gebackenen Kekse im Ofen? Und was kann es Schöneres geben, als sich in all der Weihnachtsfreude mit den Klängen von TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA in Stimmung zu bringen? Richtig - und passend zum 1. Advent und dem ersten Schnee in diesem Jahr haben wir eine ganz besondere Überraschung für euch!

In Zusammenarbeit mit CMM GmbH verlosen wir zwei richtig fette und schöne Fanpakete aus dem Hause TSO. Seit Jahren ist für Rocker und Metaller diese Rockoper nicht mehr hinwegzudenken und erfreut sich auch hierzulande wachsender Beliebtheit. Doch was ist in den beiden Paketen enthalten?

1x Kapuzenjacke (Größe S) + Tasse - beide im "Night Castle"-Look

1x T-Shirt (Größe L) + Vinyl "The Christmas Attic"-Jubiläumsedition + Plektrenkette

Ihr seht, wir möchten euch mit diesen beiden Paketen die Vorweihnachtszeit erheblich versüßen. Checkt dazu auch gerne unseren Artikel zum "The Christmas Attic"-Re-Release. Das einzige, was ihr tun müsst, um eines dieser Pakete zu ergattern, ist folgende Frage zu beantworten - gerne auch mit Angabe, welches ihr favorisiert:

Auf welchem SAVATAGE-Album war das für TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA wegweisende Stück 'Chrismas Eve (Sarajevo 12-24)' zu finden?

Und mit etwas Glück habt ihr für Heiliabend auch das passende Outfit an - wir wünschen viel Erfolg!

Schreibt uns auch gerne an marcel.rapp@powermetal.de. Das Gewinnspiel endet am 11. Dezember 2023. Viel Glück!