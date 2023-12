ABBATH beim Party.San

Neuzugang beim "Party.San Metal Open Air" 2024: Black-Metal-Ikone ABBATH wird kommendes Jahr den Obermehler Flughafen beackern. Bei dem exklusiven Deutschland-Auftritt will der alte Haudegen ein Set mit Songs seiner Ex-Band IMMORTAL runterzocken. Außerdem als Headliner neu am Start: MY DYING BRIDE und TERRORIZER.



Das PSOA – präsentiert von POWERMETAL.de – findet vom 8. bis 10. August 2024 im thüringischen Schlotheim auf dem Flugplatz Obermehler statt. Weitere Infos gibt es auf der Festivalhomepage und Tickets bei Cudgel.











