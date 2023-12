PROJECT ARCADIA kündigt neues Album an!

Na, bei dieser Meldung sind wir doch alle aus dem Häuschen, oder? Oder? Naja, vielleicht auch nicht. PROJECT ARCADIA ist eine Band aus Sofia, die 2014 mit "A Time Of Changes" ein großartiges Melodic-Metal-Album veröffentlicht hat (hier geht's zur Rezension) und anschließend in der Versenkung verschwand. Nun wurde allerdings zahn Jahre später für den 30. Januar 2024 ein neues Album angekündigt, das auf den Namen "Of Sins And Other Tales" getauft wurde. Auch das Artwork von Yuri Chuchmay lässt sich schon betrachten:

Wer den Sangesposten vom bisherigen Sänger Urban Breed übernimmt, ist allerdings noch ein Mysterium. Eventuell klärt sich dieses am 15.12.2023 auf, wenn die erste Single veröffentlicht wird. Man darf gespannt sein!