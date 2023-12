Warren Haynes und Dave Grohl spielen 'Play'

Für den 8. Dezember ist der Livemitschnitt "The Benefit Concert Volume 20" von WARREN HAYNES von GOV'T MULE angekündigt. Herzstück des Albums ist eine 35minütige Darbietung von Dave Grohls Instrumental-Opus 'Play', an der der FOO-FIGHTERS-Kopf am Schlagzeug beteiligt ist.





