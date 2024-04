POWERWOLF: News!

Das neue POWERWOLF Studioalbum "Wake Up The Wicked" erscheint am 26. Juli 2024 via Napalm Records. Der mit Spannung erwartete Nachfolger des Erfolgsalbums "Call Of The Wild" (2021) erscheint pünktlich zur ersten kompletten Nordamerika-Tournee, welche Ende August 2024 startet, gefolgt von der bisher größten Europa-Headliner-Arena-Tour der Band, den "Wolfsnächten 2024", im Oktober.



"Wake Up The Wicked" Trackliste:



01-Bless 'em With The Blade

02-Sinners Of The Seven Seas

03-Kyrie Klitorem

04-Heretic Hunters

05-1589

06-Viva Vulgata

07-Wake Up The Wicked

08-Joan Of Arc

09-Thunderpriest

10-We Don't Wanna Be No Saints

11-Vargamor



Hier noch einmal die Tourdaten der "Wolfsnächte" für Deutschland:



POWERWOLF Wolfsnächte 2024, mit HAMMERFALL, WIND ROSE



04.10.24 DE – Hamburg / Barclays Arena

11.10.24 DE – Stuttgart / Schleyerhalle

12.10.24 DE – Frankfurt / Festhalle

18.10.24 DE – Oberhausen / Rudolf Weber Arena

19.10.24 DE – Berlin / Velodrom

25.10.24 DE – München / Olympiahalle

