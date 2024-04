KAWIR: Neuer Song 'Hecatonchires' veröffentlicht

Die griechische Pagan-Black-Metal-Band KAWIR hat mit 'Hecatonchires' einen weiteren neuen Song vom kommenden Album veröffentlicht. Das trägt den Namen "Kydoimos" und wird am 19.04.2024 via Soulseller Records erscheinen.

Vor gut einem Monat erschien bereits der erste Song 'Echetlaeus'.



Das neunte Album kann bereits im Label-Shop vorbestellt werden.



Die Tracklist liest sich so:

01. Teiresias (ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ)

02. Fields Of Flegra (ΦΛΕΓΡΑΣ ΠΕΔΙΟΝ)

03. Centauromachy (ΚΕΝΤΑΥΡΟΜΑΧΙΑ)

04. Hecatonchires (ΕΚΑΤΟΓΧΕΙΡΕΣ)

05. Myrmidons (ΜΥΡΜΙΔΟΝΕΣ)

06. Achilles & Hector (ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΡΑΣ)

07. Achilles Funeral (Η ΚΗΔΕΙΑ ΤΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑ)

08. Echetlaeus (ΕΧΕΤΛΑΙΟΣ)

09. Kydoimos (ΚΥΔΟΙΜΟΣ)

10. War Is The Father Of All (ΠΟΛΕΜΟΣ ΠΑΝΤΩΝ)