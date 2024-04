EINSTÜRZENDE NEUBAUTEN: Neues Album

Am kommenden Freitag, den 05.04.2024 erscheint das neue Album der Band EINSTÜRZENDE NEUBAUTEN. Es trägt den Namen "Rampen (apm: alien pop music)" und wird in Eigenregie der Band veröffentlicht.

Aus dem Werk wurde kürzlich der Track 'Ist Ist' veröffentlicht. Die Single ist bei diversen Streamingdiensten verfügbar.



Das Album erscheint als Doppel Vinyl (5000 Stk limitierte durchnummerierte Sonder-Luxusedition aus farbigem 180g Vinyl und mit einem Poster, sowie 5 Fotokarten der Bandmitglieder als Beilage), Standard Vinyl Doppel LP aus Bio Vinyl und Doppel-CD. Es kann im Bandshop vorbestellt werden.



Die Tracklist liest sich so:

CD 1

Wie lange noch? (5:16)

Ist Ist (3:49)

Pestalozzi (5:09)

Es könnte sein (3:19)

Before I go (4:19)

Isso Isso (4:53)

Besser Isses (4:47)

Everything will be fine (4:47)



CD 2

The Pit of Language (4:30)

Planet Umbra (8:44)

Tar & Feathers (5:15)

Aus den Zeiten (5:12)

Ick wees nich (Noch nich) (3:13)

Trilobiten (6:15)

Gesundbrunnen (5:15)



Im Herbst ist die Band dann mit dem neuen Material auf Tour.



Die "alien pop music-Tour 2024" beinhaltet folgende Termine:

05.09. Wien - Arena Open Air

06.09. München - Muffathalle

09.09. Berlin - Columbiahalle

14.09. Köln - E - Werk

15.09. Hamburg - Elbphilharmonie

05.10. Zürich - Volkshaus

06.10. Genève - Alhambra

08.10. Frankfurt - Batschkapp

17.10. Leipzig - Haus Auensee