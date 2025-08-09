POWERMETAL.de präsentiert: Tolminator 2026!

POWERMETAL.de freut sich sehr, auch die 2026er Ausgabe des Tolminator Metal Fests in Slowenien zu präsentieren!

Tolmin, Slowenien, ist bekannt für atemberaubende Berglandschaften, den türkisfarbenen Soča River, seine baumgesäumten Campingplätze, mediterranes Wetter und darüber hinaus auch für seine großartigen Heavy-Events. Ausgiebiges Haarpracht-Schwingen zu feinstem Metal im (Abend-)Sonnenschein

Genau hier wird das TOLMINATOR FESTIVAL zum vierten Mal in Folge stattfinden, um die gute Tradition hochwertig bestückter Metal-Festivals in echter Urlaubs-Atmosphäre in Tolmin auf ein wirklich familiäres Level zu hieven. Ein Event von Liebhabern für Liebhaber!

Nicht im Gestern verhaftet oder von Nostalgie getrieben, sondern nach vorne gewandt, ist über die vergangenen Jahre ein neues Festival mit eigener Note und tiefschwarzer, kompromissloser musikalischer Seele geschaffen worden, das die Bedürfnisse der Besucher, Metal-Fans aus zahlreichen Winkeln der Welt, immer fest im Blick behält. Begrenzt auf nur 5000 Besucher, hat die TOLMINATOR-Crew Anlauf genommen und die positiven Elemente von Musik und unberührter Natur mit dem nötigen Fingerspitzengefühl verbinden können.

Mit dabei sind Highlights wie u.a. IN FLAMES, HEAVEN SHALL BURN, SATYRICON und DEICIDE.

Zusätzich wurden mit IMMOLATON INFECTED RAIN, RAGING SPEEDHORN, VULVODYNIA, BRAT, MASTER und TODOMAL weitere hochklassige Live-Acts bestätigt.

Nicht im Gestern verhaftet oder von Nostalgie getrieben, sondern nach vorne gewandt, ist über die vergangenen Jahre ein neues Festival mit eigener Note und tiefschwarzer, kompromissloser musikalischer Seele geschaffen worden, das die Bedürfnisse der Besucher, Metal-Fans aus zahlreichen Winkeln der Welt, immer fest im Blick behält. Begrenzt auf nur 5000 Besucher, hat die TOLMINATOR-Crew Anlauf genommen und die positiven Elemente von Musik und unberührter Natur mit dem nötigen Fingerspitzengefühl verbinden können.

Zu den Tickets kommt ihr hier.