POWERMETAL.de präsentiert: THE 69 EYES auf Classic-Tour

Zum 20-jährigen Jubiläum ihres Albums "Devils" begeben sich die Helsinki-Vampire auf Tour.

Im Mittelpunkt stehen natürlich die Songs des Albums "Devils", das komplett gespielt werden wird, es ist aber auch zusätzlich ein "Best-Of-Set" geplant.



Hier die Tourdaten der "Classic Album 20th Anniversary Tour":



25.10.2024 (CZ) Prague - Rock Café

26.10.2024 (DE) Mühlhausen - Alte Fleischerei

28.10.2024 (DE) Aschaffenburg - Colos-Saal

29.10.2024 (CH) Zurich - Dynamo

30.10.2024 (DE) Saarbrücken - Garage

31.10.2024 (DE) Köln - Carlswerk Victoria *

01.11.2024 (DE) Hamburg - Uebel und Gefährlich *

02.11.2024 (DE) Leipzig - Felsenkeller */**



* "Hell Nights" mit NERKROMANTIX, THE OTHER und ZOMBEAST

** "Hell Nights" mit NERKROMANTIX, THE OTHER und ZOMBEAST und MAD SIN



Präsentiert wird das Ganze von Musix, POWERMETAL.de, Vallila Music House Live & Bottom Row

