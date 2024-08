ANCIENT CURSE liefert erste Details zum neuen Album

Am 25.10.2024 erscheint das neue Album "Dimension 5" der ProgPower-Metaller ANCIENT CURSE via El Puerto Records. Heute werden bereits erste Details wie das von Matthias Schröder entworfene Artwork und die Tracklist veröffentlicht. Doch damit nicht genug. Auch die erste Single 'Forevermore' wird heute vorgestellt.







Tracklist:

1. Forevermore

2. Ave Maria

3. Isolation

4. Dimension 5

5. Deny and Destroy

6. Tunnel Vision (G-LOC Part 1)

7. In Memoriam

8. Dreams of Lucrecia (G-LOC Part 2)

9. Paranormal Coincidence (G-LOC Part 3)



Line-up:



Pepe Pierez – Guitars/Vocals

Gunnar Erxleben – Guitars

Matthias Schröder – Drums

Thorsten Penz – Bass