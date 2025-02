POWERMETAL.de präsentiert: Pirate Fest Open Air 2025

POWERMETAL.de freut sich, das Pirate Fest Open Air 2025 präsentieren zu dürfen.

Ahoi und herzlich Willkommen! Die Mannschaft vom No Sleep After X-Mas Festival hat sich nicht lumpen lassen und ein spezielles Festival auf die Beine gestellt.

So findet am 16. und 17. Mai in Rotenhain im Westerwald (nähe Hachenburg) das erste Musikfestival mit dem übergeordneten Thema Piraten, Freibeutern und Bukanieren statt - und darum dreht sich auch das Beiprogramm.

Von Folk Rock bis Power Metal dürfte hier für alle Freibeuter etwas leckeres dabei sein. Freut euch daher auf folgende Bands:

VISIONS OF ATLANTIS

RAUHBEIN

TANZWUT

DRAGONY

TERRA ATLANTICA

HAGGEFUGG

RUMPROOF

GOSSENPOETEN

SILVERBONES

THE PRIVATEER

CALAROOK

Zwei Bands werden noch angekündigt.

Tickets, Campingtickets, sowie News und Bandankündigungen) für das Open Air Livespektakel gibt es ab sofort hier. Also macht euch auf Richtung Rotenhain im Westerwald, zu einem echt tollen, seit vielen Jahren eingesessenen Open Air Gelände, mit klasse Zeltplatz incl. festen Sanitäranlagen.

Setzt die Segel und viel Vergnügen!