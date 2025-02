POWERMETAL.de präsentiert: Bookwood 2025

POWERMETAL.de freut sich sehr, die kommende Ausgabe des BOOKWOOD Festivals begrüßen zu dürfen.

Am 05. und 06. September lassen es die Jungs vom Verein Metal Foundation Südharz e.V. krachen, wenn das BOOKWOOD Festival in die nächste, bereits siebte Runde geht! Aus einer Idee von fünf Freunden nur ein Konzert zu organisieren entstand nach einigen Jahren und vielen Konzerten der Verein Metal Foundation Südharz e.V.!

Der Verein wurde im Oktober 2019 offiziell in das Leben gerufen mit dem Ziel die Kultur im Landkreis Nordhausen mit musikalischen Veranstaltungen zu fördern. Mittlerweile besteht der Verein aus 26 Mitglieder.

Sie geben jungen, aber auch erfahreneren Künstlern die Chance auf einen Auftritt vor Publikum, mit professionellen Ton und Licht auf einer Bühne. Bei ihnen spielen Bands aus dem Genre Rock, Metal und Hardcore.

Diesmal wurde niemand Geringeres als GRAVE DIGGER als Headliner angekündigt!

Des Weiteren sind Anfang September mit von der Partie:

LAST CARESS (MISFITS-Tribute)

KINGSLAYERS (BRING ME THE HORIZON-Tribute)

FAST'N'LOSE

BLACK STAINS

FRENEMY SOCIETY

CREED OF PAIN

ALVEOLE

BLINDGÄNGER

WINDREITER

STAHLKELLER

COLLISIONS

Wo: Festplatz "K1"

Hinter Dem Rain

99734 Nordhausen OT Buchholz/Harz.

Der Veranstaltungsort ist durch Schilder im Ort ausgeschrieben!



Einlass:

Fr.: 17:00 Uhr

Sa.: 12:00 Uhr



Karten gibt es hier und hier.