POWERMETAL.de präsentiert: HELSTAR live!

POWERMETAL.de freut sich sehr, die kommende Tour der Metal-Legenden von HELSTAR zu präsentieren!
HELSTAR wird diesen Winter mit ihrer neuen Tournee "The Devils Masquerade Tour 2025" ihre ganze Kraft in Europa entfesseln. Bekannt für ihre feurige Mischung aus klassischem Heavy Metal und Thrash-Intensität, werden die HELSTAR-Jungs ihre überwältigende Live-Energie den Fans in Griechenland, Slowenien, Italien, Deutschland, Belgien und Spanien präsentieren.
Angeführt vom legendären James Rivera verspricht HELSTAR eine unvergessliche Setlist, die ihre gesamte Karriere umfasst und sowohl Fan-Favoriten als auch weniger bekannte Songs enthält. Diese Tournee markiert ein weiteres Kapitel in der unermüdlichen Mission der Band, den wahren Heavy Metal auf den europäischen Bühnen am Leben zu erhalten.
Dragon Productions präsentiert: The Devil's Masquerade Tour 2025
28.11.2025 Greece, Thessaloniki, Eightball
29.11.2025 Greece, Athens, An Club
30.11.2025 Greece, Agrinio, Metal Union
03.12.2025 Slovenia, Medvode, Klub Jedro
04.12.2025 Italy, Torino, El Barrio
06.12.2025 Germany, Oberhausen, Helvete
07.12.2025 Belgium, Diest, Hell
08.12.2025 Germany, Munchen, Backstage
09.12.2025 Germany, Stuttgart, Der Schwarze Keiler
11.12.2025 Spain, Madrid, Sala Silikona
12.12.2025 Spain, Valencia, Sala Zulu
13.12.2025 Spain, Barcelona, Sala Lennons
14.12.2025 Spain, Portugalete, Sala Groove
