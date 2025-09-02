DIARY OF DREAMS: Neues Minialbum angekündigt

Die Band DIARY OF DREAMS hat ein Minialbum angekündigt. Es trägt den Namen "Chapter 1: Dead End Dreams" und wird am 31.10.2025 als CD und Vinyl erscheinen.



Wie der Name schon vermuten lässt, handelt es sich dabei und eine Serie. Aktuell mit unbekannten Ausgang.



Sänger und Mastermind Adrian Hates sagt dazu: "Die Serie endet, wenn die Geschichte zu Ende erzählt ist."



Die Tracklist liest sich so:

1. Kein Allein 4:36 min

2. The Chemistry Of Pain 4:59 min

3. Tomorrows Past 4:27 min

4. Hurt People Hurt People 4:48 min

5. Dead To Me 5:01 min

6. Iamnowhere 5:09 min



Live ist die Band wie folgt zu erleben:

08.11.25 Zürich (CH) Der schwarze Ball

14.11.25 Hannover, MusikZentrum

15.11.25 Wuppertal, LCB

16.11.25 Frankfurt, Batschkapp

18.11.25 Stuttgart, Im Wizemann Club

19.11.25 München, Backstage Werk

20.11.25 Berlin, Columbia Theater

21.11.25 Dresden, Reithalle Strasse E

22.11.25 Leipzig, Täubchenthal

12.12.25 Magdeburg, Factory

13.12.25 Hamburg, Markthalle

13.02.26 Leipzig, Kupfersaal (& Philharmonie Leipzig)



Die Tickets können über die Bandhomepage erworben werden.

Quelle: newsletter@diaryofdreams.de Redakteur: Swen Reuter Tags: diary of dreams neues album minialbum chapter 1 dead end dreams tour 2025 adrian hates