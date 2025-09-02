DIARY OF DREAMS: Neues Minialbum angekündigt
Die Band DIARY OF DREAMS hat ein Minialbum angekündigt. Es trägt den Namen "Chapter 1: Dead End Dreams" und wird am 31.10.2025 als CD und Vinyl erscheinen.
Wie der Name schon vermuten lässt, handelt es sich dabei und eine Serie. Aktuell mit unbekannten Ausgang.
Sänger und Mastermind Adrian Hates sagt dazu: "Die Serie endet, wenn die Geschichte zu Ende erzählt ist."
Die Tracklist liest sich so:
1. Kein Allein 4:36 min
2. The Chemistry Of Pain 4:59 min
3. Tomorrows Past 4:27 min
4. Hurt People Hurt People 4:48 min
5. Dead To Me 5:01 min
6. Iamnowhere 5:09 min
Live ist die Band wie folgt zu erleben:
08.11.25 Zürich (CH) Der schwarze Ball
14.11.25 Hannover, MusikZentrum
15.11.25 Wuppertal, LCB
16.11.25 Frankfurt, Batschkapp
18.11.25 Stuttgart, Im Wizemann Club
19.11.25 München, Backstage Werk
20.11.25 Berlin, Columbia Theater
21.11.25 Dresden, Reithalle Strasse E
22.11.25 Leipzig, Täubchenthal
12.12.25 Magdeburg, Factory
13.12.25 Hamburg, Markthalle
13.02.26 Leipzig, Kupfersaal (& Philharmonie Leipzig)
Die Tickets können über die Bandhomepage erworben werden.
- Quelle:
- newsletter@diaryofdreams.de
- Redakteur:
- Swen Reuter
- Tags:
- diary of dreams neues album minialbum chapter 1 dead end dreams tour 2025 adrian hates
