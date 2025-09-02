HEADLESS: Neues Album

Die europäische Progressive-/Hard-Rock-Band HEADLESS hat am 29.08.2025 ihr fünftes Studioalbum veröffentlicht. Es trägt den Namen "Transitional Objects".



Die Tracklist liest sich so:

1. Weightless 04:43

2. Losing Power 04:26

3. Fall To Pieces 05:23

4. Misery 04:29

5. Still My Thrill 04:45

6. Refugee 04:02

7. No One's Waiting 04:26

8. I Thought I Knew It All (Feat. Andy Martongelli) (MEGADEATH-Cover) 03:48



Zu den Songs 'Weightless' und 'I Thought I Knew It All' hat die Band bereits Videos veröffentlicht. In den kommenden Wochen soll zum Track 'Still My Thrill' ein weiteres Musikvideo folgen.

https://www.youtube.com/watch?v=DS4SRckWK7k





Quelle: Scream For Existence Redakteur: Swen Reuter Tags: headless transitional objects neues album musikvideo weightless i thought i knew it all still my thrill megadeath cover andy martongelli