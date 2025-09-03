LORD OF THE LOST: das

Am 12. Dezember 2025 erscheint von LORD OF THE LOST über Napalm Records mit "Opvs Noir Vol. 2" der zweite Teil der Trilogie. Gemeinsam mit den finnischen Eurovision-Finalisten KÄÄRIJÄ veröffentlicht LORD OF THE LOST die Single 'Raveyard'.



Chris Harms über 'Raveyard':

"KÄÄRIJÄ war 2023 unser Band-interner Eurovision-Favorit. Das Eurovision-Motto "UNITED BY MUSIC" haben wir als Credo nicht nur während der Eurovision-Zeit geatmet, sondern auch darüber hinaus. Die Freundschaft zu KÄÄRIJÄ liegt aber auch sicherlich daran, dass sowohl er als auch LORD OF THE LOST Genre-mäßig stets zwischen den Stühlen auf allen Hochzeiten tanzen  und auch das spiegelt sich in der stilistischen Achterbahnfahrt von 'Raveyard' wider!"



KÄÄRIJÄ fügt hinzu:

"Den Song gemeinsam mit meinen Brüdern aus Deutschland aufzunehmen, war eine echte Ehre. Jetzt kann ich es kaum erwarten, ihn endlich live zu performen. Dieser Track ist pure Energie!"



"Opvs Noir Vol. 2" Trackliste:



01-The Fall From Grace

02-Would You Walk With Me Through Hell? (& INFECTED RAIN)

03-One Of Us Will Be Next

04-Walls Of Eden

05-Raveyard, feat. KÄÄRIJÄ

06-The Last Star

07-What Have We Become, feat. IAMX

08-Winter's Dying Heart

09-Scarlight

10-Please Break The Silence, feat. Anna Brunner

11-Sharp Edges



Raveyard (LORD OF THE LOST x KÄÄRIJÄ)







https://www.youtube.com/watch?v=QNRTEJYCXGM

Quelle: Napalm Records Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: lord of the lost opvs noir vol 2 raveyard käärijä