LORD OF THE LOST: das "schwarze Opvs" geht in die zweite Runde
Am 12. Dezember 2025 erscheint von LORD OF THE LOST über Napalm Records mit "Opvs Noir Vol. 2" der zweite Teil der Trilogie. Gemeinsam mit den finnischen Eurovision-Finalisten KÄÄRIJÄ veröffentlicht LORD OF THE LOST die Single 'Raveyard'.
Chris Harms über 'Raveyard':
"KÄÄRIJÄ war 2023 unser Band-interner Eurovision-Favorit. Das Eurovision-Motto "UNITED BY MUSIC" haben wir als Credo nicht nur während der Eurovision-Zeit geatmet, sondern auch darüber hinaus. Die Freundschaft zu KÄÄRIJÄ liegt aber auch sicherlich daran, dass sowohl er als auch LORD OF THE LOST Genre-mäßig stets zwischen den Stühlen auf allen Hochzeiten tanzen und auch das spiegelt sich in der stilistischen Achterbahnfahrt von 'Raveyard' wider!"
KÄÄRIJÄ fügt hinzu:
"Den Song gemeinsam mit meinen Brüdern aus Deutschland aufzunehmen, war eine echte Ehre. Jetzt kann ich es kaum erwarten, ihn endlich live zu performen. Dieser Track ist pure Energie!"
"Opvs Noir Vol. 2" Trackliste:
01-The Fall From Grace
02-Would You Walk With Me Through Hell? (& INFECTED RAIN)
03-One Of Us Will Be Next
04-Walls Of Eden
05-Raveyard, feat. KÄÄRIJÄ
06-The Last Star
07-What Have We Become, feat. IAMX
08-Winter's Dying Heart
09-Scarlight
10-Please Break The Silence, feat. Anna Brunner
11-Sharp Edges
