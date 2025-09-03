ALTER BRIDGE mit neuem Musik-Video
Am 9. Januar 2026 erscheint über Napalm Records mit "Alter Bridge" das achte Studioalbum von ALTER BRIDGE. Den ersten Song daraus gibt es jetzt zu hören.
'Silent Divide' ist der erste Song seit über zwei Jahren. Der Track des aus Myles Kennedy (Gesang/Gitarre), Mark Tremonti (Gitarre/Gesang), Brian Marshall (Bass) und Scott Phillips (Schlagzeug) bestehenden Quartetts zeigt die Band bereit, dort weiterzumachen, wo sie 2023 aufgehört hat.
Silent Divide
https://www.youtube.com/watch?v=tOpu6CFBZJo
