EISREGEN: Re-Release der

Die Extrem-Metaler EISREGEN aus Thüringen feiern ihr 30-jähriges Jubiläum mit dem Re-Release von "Krebskolonie" und einem Video zum Titelsong. Das Album ist ab dem 26. September 2025 über Massacre Records erhältlich.



Die 2025er Edition enthält außerdem eine neu interpretierte Fassung eines der bekanntesten Songs der Band: 'Futter für die Schweine  Rezept 2025'. Noch immer 100 % EISREGEN  diesmal jedoch vegan, politisch korrekt und mit dem für die Band typischen rabenschwarzen Humor.



"Krebskolonie" Trackliste:



CD 1

01. Vorabend der Schlacht

02. Nachtgeburt

03. Scharlachrotes Kleid

04. Krebskolonie

05. Für euch die ihr lebt

06. Das kleine Leben

07. Blassblaue Lippen

08. Abglanz vom Licht

09. Futter für die Schweine  Rezept 2025

10. Thüringen



CD 2

1. Leichenlager  Live WGT 2000

2. Des Heilands Haut  Live WGT 2000

3. Nachtgeburt  Live WGT 2000

4. Krebskolonie  Live WGT 2000

5. Thüringen  Live WGT 2000



EISREGEN - Krebskolonie







https://www.youtube.com/watch?v=ZxD3g3stAX0



Diesen Herbst begibt sich EISREGEN auf Headliner Tournee.



"30 Jahre Eisregen  Krebskolonie Live 2025"



26./27.09.2025  Erfurt, From Hell "Heimatfest 2.0"

17.10.2025  Cham, LA Event Halle

18.10.2025  Leipzig, Hellraiser

24.10.2025  Bochum, Matrix

25.10.2025  Berlin, Orwo Haus

01.11.2025  Herford, Kulturwerk

07.11.2025  Heidelberg, Halle 02

21.11.2025  München, Backstage

27.12.2025  Waltershaus, Gleisdreieck "3. Thüringer Rauhnacht"

Quelle: Massacre Records Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: eisregen krebskolonie 30 jahre tour 2025