EISREGEN: Re-Release der "Krebskolonie" und Herbsttour
Kommentieren
Die Extrem-Metaler EISREGEN aus Thüringen feiern ihr 30-jähriges Jubiläum mit dem Re-Release von "Krebskolonie" und einem Video zum Titelsong. Das Album ist ab dem 26. September 2025 über Massacre Records erhältlich.
Die 2025er Edition enthält außerdem eine neu interpretierte Fassung eines der bekanntesten Songs der Band: 'Futter für die Schweine Rezept 2025'. Noch immer 100 % EISREGEN diesmal jedoch vegan, politisch korrekt und mit dem für die Band typischen rabenschwarzen Humor.
"Krebskolonie" Trackliste:
CD 1
01. Vorabend der Schlacht
02. Nachtgeburt
03. Scharlachrotes Kleid
04. Krebskolonie
05. Für euch die ihr lebt
06. Das kleine Leben
07. Blassblaue Lippen
08. Abglanz vom Licht
09. Futter für die Schweine Rezept 2025
10. Thüringen
CD 2
1. Leichenlager Live WGT 2000
2. Des Heilands Haut Live WGT 2000
3. Nachtgeburt Live WGT 2000
4. Krebskolonie Live WGT 2000
5. Thüringen Live WGT 2000
EISREGEN - Krebskolonie
https://www.youtube.com/watch?v=ZxD3g3stAX0
Diesen Herbst begibt sich EISREGEN auf Headliner Tournee.
"30 Jahre Eisregen Krebskolonie Live 2025"
26./27.09.2025 Erfurt, From Hell "Heimatfest 2.0"
17.10.2025 Cham, LA Event Halle
18.10.2025 Leipzig, Hellraiser
24.10.2025 Bochum, Matrix
25.10.2025 Berlin, Orwo Haus
01.11.2025 Herford, Kulturwerk
07.11.2025 Heidelberg, Halle 02
21.11.2025 München, Backstage
27.12.2025 Waltershaus, Gleisdreieck "3. Thüringer Rauhnacht"
- Quelle:
- Massacre Records
- Redakteur:
- Hannelore Hämmer
- Tags:
- eisregen krebskolonie 30 jahre tour 2025
0 Kommentare