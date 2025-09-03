ORBIT CULTURE und das Leben nach dem Tod

Am 3. Oktober 2025 erscheint via Century Media / Sony Music das Album "Death Above Life" von ORBIT CULTURE. Mit 'Nerve' gibt es eine weitere Veröffentlichung aus dem neuen Album.



Die Band kommentiert:

"Mit 'Nerve' kehren wir zum älteren ORBIT CULTURE-Sound zurück, kombinieren ihn mit klareren Refrains und einer Überraschung am Ende. Dieser Track begleitet uns schon seit Jahren  wir wussten nur nicht, was wir damit machen sollten, vor allem, weil die Strophen für uns etwas untypisch waren. Aber genau das ist es, was wir letztendlich daran lieben. Visuell wirkte der Song zu "überlebensgroß" für ein normales Performance-Video. Nach jahrelangem Ideenaustauschen mit Miles Skarin von Crystal Spotlight wussten wir, dass dies der perfekte Track war, um ihn in eine vollständig realisierte 3D-Welt zu übertragen."



"Death Above Life" Trackliste:



01. Inferna

02. Bloodhound

03. Inside The Waves

04. The Tales Of War

05. Hydra

06. Nerve

07. Death Above Life

08. The Storm

09. Neural Collapse

10. The Path I Walk



Nerve







https://www.youtube.com/watch?v=GH7PAgHB9eM

Quelle: Oktober Promotion Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: orbit culture death above life nerve