ORBIT CULTURE und das Leben nach dem Tod
Am 3. Oktober 2025 erscheint via Century Media / Sony Music das Album "Death Above Life" von ORBIT CULTURE. Mit 'Nerve' gibt es eine weitere Veröffentlichung aus dem neuen Album.
Die Band kommentiert:
"Mit 'Nerve' kehren wir zum älteren ORBIT CULTURE-Sound zurück, kombinieren ihn mit klareren Refrains und einer Überraschung am Ende. Dieser Track begleitet uns schon seit Jahren wir wussten nur nicht, was wir damit machen sollten, vor allem, weil die Strophen für uns etwas untypisch waren. Aber genau das ist es, was wir letztendlich daran lieben. Visuell wirkte der Song zu "überlebensgroß" für ein normales Performance-Video. Nach jahrelangem Ideenaustauschen mit Miles Skarin von Crystal Spotlight wussten wir, dass dies der perfekte Track war, um ihn in eine vollständig realisierte 3D-Welt zu übertragen."
"Death Above Life" Trackliste:
01. Inferna
02. Bloodhound
03. Inside The Waves
04. The Tales Of War
05. Hydra
06. Nerve
07. Death Above Life
08. The Storm
09. Neural Collapse
10. The Path I Walk
Nerve
https://www.youtube.com/watch?v=GH7PAgHB9eM
