SIENA ROOT mit einer neuen Geschichte
Kommentieren
03.09.2025 | 18:18
Mit 'Tales Of Independence' gibt es eine weitere Auskopplung ihrer 2024er Show im Kulturbahnhof Jena.
Am 3. Oktober 2025 erscheint über Perception - A Division of Reigning Phoenix Music das Doppel-Livealbum "Made in KuBa" von SIENA ROOT.
Mit 'Tales Of Independence' gibt es eine weitere Auskopplung ihrer 2024er Show im Kulturbahnhof Jena.
Tales Of Independence
https://www.youtube.com/watch?v=H29ZbonnFHg
- Quelle:
- Mona Miluski, Reigning Phoenix Music (RPM) / Perception
- Redakteur:
- Hannelore Hämmer
- Tags:
- siena root made in kuba outlander wishing for more tales of independence
0 Kommentare