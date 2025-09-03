SIENA ROOT mit einer neuen Geschichte

Am 3. Oktober 2025 erscheint über Perception - A Division of Reigning Phoenix Music das Doppel-Livealbum "Made in KuBa" von SIENA ROOT.

Mit 'Tales Of Independence' gibt es eine weitere Auskopplung ihrer 2024er Show im Kulturbahnhof Jena.



Tales Of Independence







https://www.youtube.com/watch?v=H29ZbonnFHg