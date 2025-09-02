Neuigkeiten zum HEADBANGERS OPEN AIR 2026

Das Plakat des HEADBANGERS OPEN AIR 2026, in Brande-Hörnerkirchen, füllt sich immer weiter! Seid ihr auch schon gespannt, wer den noch vakanten Platz des Headliners einnehmen wird?



PRAYING MANTIS kommt mit einem speziellen "Forever In Time"-Set. Die Herren wollen das Album aus dem Jahre 1998 komplett spielen.



Auch SORTILÈGE, um Altmeister Christian "Zouille" Augustin, hat zum 40. Geburtstag des Klassikers "Larmes De Héros" ein Set angekündigt, bei dem die komplette Platte gespielt werden soll.



Weiterhin sind MERCILESS LAW und MORTAL STRIKE aus Österreich neu im Billing. Bisher sind folgende Bands bestätigt:

THRESHOLD, PRAYING MANTIS, EVILDEAD, MERCILESS LAW, MORTAL STRIKE, SORTILÈGE, BANGALORE CHOIR (mit DAVID REECE), BENGAL TIGERS, ATLANTEAN KODEX, MINDWARS, BRONZE, LÖANSHARK, SINISTER REALM, EMERAL RAGE, FATAL EMBRACE, TEMPEST



Bereits komplett ist das Warm-Up am Mittwoch, den 22.07.2026. Hier wird INSULT mit den beiden ehemaligen ONSLAUGHT-Bandmitgliedern Jase Stallard (Bass) und Steve Grice (Drums) eine ONSLAUGHT-Show spielen. Dazu gesellen sich BEAST, RUTHLESS und TURBOKILL.



Ab sofort ist auch das "härteste Ticket der Welt" im Shop verfügbar.

Es ist aus silbernem Metall und einzigartig für ein Festival!

Natürlich sind auch Online-Tickets und Hard-Tickets aus Papier dort verfügbar.