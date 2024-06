POWERMETAL.de präsentiert: From Albion To Attica 2024!

POWERMETAL.de geht unter die Wölfe! Wir freuen uns euch das From Albion To Attica 2024 präsentieren zu dürfen!

Heute wird es richtig episch, denn die erste Ausgabe dieser illustren Konzertreihe geht am 07. September an den Start! Freut euch auf ein stilistisch vielfältiges Package, das ihr in Nordrhein-Westfalen noch nie zuvor gesehen habt!

Das Sputnik Café in Münster lädt zum großen Epic-Metal-Tanz ein - mit dabei sind:

GRAVETY (Epic Metal)

SERVANTS TO THE TIDE (Epic Doom Metal)

BIWO (Heavy Metal)

SOMEWHERE IN NOWHERE (Heavy Metal) und

NECROKNIGHT (Epic Death Metal)

Es erwarten euch also fünf hungrige Underground-Bands, die ihr an dem 07. September ab 16 Uhr in Münster begrüßen dürft.

Quelle: Veranstalter Redakteur: Marcel Rapp Tags: from albion to attica münster gravety servants to the tide biwo somewhere in nowhere necroknight

Weitere Infos und Tickets (für sehr humane 19.99€) gibt es hier . Also schwingt die Schwerter und tretet ein in die vielfältige Welt des Epic Metals!