ARMORED SAINT mit neuer Single

In Form von 'One Chain (Don't Make No Prison)', im Original von Dennis Lambert und Brian Potter, melden sich John Bush und ARMORED SAINT zurück.

Zudem sind die Amis bald hierzulande zu sehen. Anbei die Termine:

7/27/2024 Headbangers Open Air – Brande-Hörnerkirchen, DE

7/28/2024 Rampa Kultura – Goleniów, PL

7/30/2024 Hole 44 – Berlin, DE

8/01/2024 Wacken Festival – Wacken, DE

8/03/2024 Fezen Festival – Szekesfehervar, HU

8/04/2024 Rockstadt Extreme Fest – Transylvania, RO

8/06/2024 Randall Club - Bratislava, SK

8/07/2024 Brutal Assault Festival – Josefov, CZ

8/09/2024 Melkweg OZ – Amsterdam, NL w/ THE BITES

8/10/2024 Turock – Essen, DE w/ THE BITES

8/11/2024 Alcatraz Festival – Kortrijk, BE

8/13/2024 Rescue Rooms – Nottingham, UK w/ THE BITES

8/14/2024 Rebellion – Manchester, UK w/ THE BITES

8/16/2024 KK's Steelmill – Wolverhampton, UK w/ THE BITES

8/17/2024 The Dome – London, UK w/ THE BITES

8/18/2024 Craufurd Arms – Milton Keynes, UK w/ THE BITES

