SÓLSTAFIR mit neuem Video

In Form von 'Hin Helga Kvöl' haben die Mannen von SÓLSTAFIR ein neues Video am Start.

Im Herbst geht es für die Isländer zudem auf große Europatour:

13.11.24 (NL) Groningen - Oosterpoort

14.11.24 (NL) Nijmegen - Doornroosje

15.11.24 (NL) Maastricht - Muziekgieterij

16.11.24 (BE) Brussels - Botanique

17.11.24 (DE) Bielefeld - Forum

19.11.24 (FR) Lille - Splendid

20.11.24 (UK) Brighton Concorde 2

21.11.24 (UK) Manchester - Club Academy

22.11.24 (IRE) Dublin - Opium

23.11.24 (UK) Glasgow - Queen Margaret Union

24.11.24 (UK) London - Electric Brixon

26.11.24 (FR) Paris - La Machine Du Moulin Rouge

27.11.24 (FR) Rennes - Antipode

28.11.24 (FR) Toulouse - Metronum

29.11.24 (ES) Pamplona - Totem

30.11.24 (ES) Madrid - Sala Mon

01.12.24 (ES) Barcelona - Razzmatazz 2

03.12.24 (IT) Milano - Alcatraz

04.12.24 (CH) Pratteln - Z7

05.12.24 (DE) München - Technikum

06.12.24 (AT) Vienna - Simm City

07.12.24 (PL) Warsaw - Proxima

08.12.24 (DE) Leipzig - Täubchental

09.12.24 (DE) Berlin - Metropol