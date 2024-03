PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS: auf EU/UK Tour im März und April 2024!

Phil Campbell und seine Bastard Sons freuen sich auf ihre kommende Frühjahrstour quer durch die EU und UK! Im Gepäck dabei ist ihr drittes Album "Kings Of The Asylum".



PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS - hier die Live-Termine in Deutschland und Österreich:



30.03.24 DE - Hamburg / Uebel & Gefährlich +

31.03.24 DE - Weinheim / Cafe Central +

03.04.24 DE - Freiburg / Crash +

04.04.24 DE - Lindau / Club Vaudeville +

05.04.24 AT - Telfs / RathausSaal Telfs

07.04.24 DE - Augsburg / Spectrum +

09.04.24 DE - Bochum / Rockpalast +

10.04.24 DE - Osnabrück / Bastard Club +



+ mit LUCIFER STAR MACHINE

