ÅRABROT, CAMERATA MEDIOLANENSE und weitere Bands bestätigt

Für das Wave-Gotik-Treffen 2024 in Leipzig sind weitere Bands bestätigt worden.



Diese sind:

LADYTRON (GB) exklusiver Auftritt in Deutschland 2024

NEMUER (CZ)

ÅRABROT (N)

CAMERATA MEDIOLANENSE (I)

CHAIN OF FLOWERS (GB)

HOPE (D)

"CURLEW RIVER" - Kirchenparabel von Benjamin Britten mit Opernensemble der Landesbühnen Sachsen

Ensemble Nobiles

Elbland Philharmonie Sachsen sowie DAVID LEUBNER - "Die Leiden des jungen Werther" von J.W. Goethe



Das 31. Wave-Gotik-Treffen 2024 findet vom 17. bis 20. Mai 2024 in Leipzig statt.





Zudem hat der Kartenvorverkauf begonnen. Die Tickets können ab sofort über die Festivalhomepage erworben werden.