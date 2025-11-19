PAUL GILBERT ist zurück!

PAUL GILBERT kehrt zurück und greift auf seinem neuen Album "WROC" auf George Washington's "Rules Of Civility" zurück. "WROC" wird am 27. Februar 2026 via Music Theories Recordings veröffentlicht.



"WROC", kurz für "Washington's Rules of Civility" (Washingtons Regeln der Höflichkeit), könnte durchaus das bisher ausgefallenste Werk des Gitarren-Superstars sein.



Über den Song sagt Gilbert:

"Vor Hunderten von Jahren müssen alle Menschen herumgelaufen sein und gegen den Boden getreten haben. Sie traten so oft gegen den Boden, dass eine Regel erfunden werden musste, um dem ein Ende zu setzen! Eine andere Regel in dem Song, "Play not the peacock" (Spiele nicht den Pfau), ist schwieriger zu befolgen. Ich weiß das, weil ich es nicht lassen kann, Gitarrensoli zu spielen, während ich einen Dreispitz trage."



Die Idee für das Album kam ihm auf dem Heimflug von der letzten Show der Abschiedstournee von MR. BIG, bei der sich die Gruppe vor ausverkauftem Haus in der Budokan Arena in Tokio verabschiedete:

"Ich weiß nicht, warum mir das in den Sinn gekommen ist. Aber ich liebe es, Melodien anhand von Texten zu komponieren. Ich glaube, ich war auf der Suche nach meinem eigenen Bernie Taupin  der alle Texte für ELTON JOHN schreibt. Neil Peart ist ein weiteres Beispiel, da er die Texte für RUSH geschrieben hat, während Alex Lifeson und Geddy Lee die Musik komponiert haben. Ich wollte meinen eigenen Bernie oder Neil finden, denn obwohl ich schon Texte geschrieben habe, ist das nicht wirklich mein Lieblingsaspekt des Prozesses. Also habe ich George Washington zu meinem Bernie Taupin gemacht!"



Das Album wurde live über vier Tage in den Hallowed Halls in Portland, Oregon, aufgenommen, mit Nick D'Virgilio am Schlagzeug, Doug Rappoport an der Gitarre und Timmer Blakely am Bass. Paul nahm zu Hause zusätzliche Gesangsparts auf, um die Tracks zu verfeinern, aber die Kernenergie stammt vom gemeinsamen Jammen der Live-Band.



Zur Feier des Tages hat er das Musikvideo zu 'Go Not Thither' veröffentlicht.



"WROC" Trackliste:



01. Keep Your Feet Firm and Even

02. Show Not Yourself Glad (At the Misfortune of Another)

03. Maintain a Sweet and Cheerful Countenance

04. Go Not Thither

05. Orderly And Distinctly

06. If You Soak Bread in the Sauce

07. Let Thy Carriage

08. Speak Not Evil of the Absent

09. Turn Not Your Back (To Others)

10. Conscience is the Most Certain Judge

11. Every Action Done in Company

12. Spark of Celestial Fire

13. George Washington Rules



Go Not Thither







https://www.youtube.com/watch?v=visjhSZl8xo

Quelle: Lee, Mascot Label Group Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: paul gilbert wroc go not thither