DIE TOTEN HOSEN kündigen weitere Shows an
Die Vorfreude ist riesig: Fast 900.000 Fans werden auf der großen Open-Air- und Stadiontour im nächsten Sommer mit den TOTEN HOSEN feiern. Nur für wenige der 23 Termine gibt es noch einige Restkarten, alle anderen Shows sind bereits ausverkauft. Die Daten findet ihr unten in der News.
Als Reaktion auf den Ticketansturm wurden jetzt noch ein paar Zusatzkonzerte für 2027 angekündigt.
"Trink Aus! Wir Müssen Gehen"-Tour 2027
12.06.27 Nürnberg - Max-Morlock-Stadion
17.06.27 Mannheim - Maimarktgelände
19.06.27 Bern - Stadion Wankdorf
23.06.27 Graz - Messe Graz - Open Air
26.06.27 Leipzig - Festwiese
03.07.27 Braunschweig - Eintracht-Stadion
10.07.27 Düsseldorf - Merkur Spiel-Arena
Der Vorverkauf startet am 19.11.25 (also heute) um 17 Uhr exklusiv über www.dth.de
Da man möglichst allen Fans den Besuch der Konzerte ermöglichen will, werden wir für alle Termine der Tournee ermäßigte, sogenannte Sozialtickets zum Preis von 19,90 (25,00 CHF in der Schweiz) angeboten. Wer Anspruch auf ein Sozialticket hat, erfährt man ebenfalls unter www.dth.de
Man darf gespannt sein, ob die Show am 10.07.27 dann - wie gerüchtet - das Abschiedskonzert für DIE TOTEN HOSEN sein wird. Auch gibt es Vermutungen, ob vor den 2027er Terminen noch ein Auftritt beim Zwillingsfestival ROCK AM RING und ROCK IM PARK geben will, wo die HOSEN ja Stammgäste sind.
Abschied von Argentinien und Südamerika
Parallel zur 2027er Ankündigung wurden auch drei Abschiedskonzerte für 2026 in Argentinien angekündigt. Die Entscheidung sei ihnen alles andere als leicht gefallen, erklärt die Band, die seit mehr als drei Jahrzehnten eine außergewöhnliche Beziehung zu Publikum und Musikszene des Landes verbindet.
"Viele Ereignisse der letzten Jahre haben uns daran erinnert, dass nichts für immer bleibt, so die Band. Wir glauben, dass es richtig ist, den Abschied zu planen, solange wir in Bestform sind und ihn so zu gestalten, wie es dieser unglaublichen Liebesgeschichte zwischen uns und Argentinien gerecht wird."
Der Vorverkauf ist bereits gestartet, Informationen zum Ticketkauf aus Europa findet man auf www.dth.de
"Fútbol, Asado y Vino" Die Toten Hosen zum letzten Mal live in Argentinien
05.10.26 Club Unión y Progreso - Tandil
07.10.26 Bioceres Arena - Rosario
10.10.26 Movistar Arena - Buenos Aires
"Trink Aus! Wir Müssen Gehen"-Tour 2026
07.06.26 Esch/Alzette - Rockhal - AUSVERKAUFT
08.06.26 Esch/Alzette - Rockhal - AUSVERKAUFT
13.06.26 Stuttgart - Cannstatter Wasen - AUSVERKAUFT
20.06.26 Zürich - Stadion Letzigrund - AUSVERKAUFT
27.06.26 Frankfurt - Deutsche Bank Park - AUSVERKAUFT
03.07.26 Düsseldorf - Merkur Spiel-Arena - AUSVERKAUFT
04.07.26 Düsseldorf - Merkur Spiel-Arena - AUSVERKAUFT
08.07.26 München - Hans-Jochen-Vogel-Platz - AUSVERKAUFT
09.07.26 München - Hans-Jochen-Vogel-Platz - AUSVERKAUFT
11.07.26 Berlin - Olympiastadion Berlin
17.07.26 Köln - RheinEnergieSTADION - AUSVERKAUFT
18.07.26 Köln - RheinEnergieSTADION - AUSVERKAUFT
25.07.26 Freiburg - Messeplatz
14.08.26 Bremen - Bürgerweide - AUSVERKAUFT
15.08.26 Hannover Messe
21.08.26 Nohfelden - Bostalsee
22.08.26 Nohfelden - Bostalsee - AUSVERKAUFT
27.08.26 Hamburg - Trabrennbahn Bahrenfeld
29.08.26 Dresden - Rinne
02.09.26 Münster - Open Air Halle Münsterland - AUSVERKAUFT
05.09.26 Minden - Weserufer / Kanzlers Weide - AUSVERKAUFT
09.09.26 Bayreuth - Volksfestplatz
12.09.26 Wien - Ernst-Happel-Stadion - AUSVERKAUFT
