DIE TOTEN HOSEN kündigen weitere Shows an

Die Vorfreude ist riesig: Fast 900.000 Fans werden auf der großen Open-Air- und Stadiontour im nächsten Sommer mit den TOTEN HOSEN feiern. Nur für wenige der 23 Termine gibt es noch einige Restkarten, alle anderen Shows sind bereits ausverkauft. Die Daten findet ihr unten in der News.

Als Reaktion auf den Ticketansturm wurden jetzt noch ein paar Zusatzkonzerte für 2027 angekündigt.

"Trink Aus! Wir Müssen Gehen"-Tour 2027

12.06.27 Nürnberg - Max-Morlock-Stadion

17.06.27 Mannheim - Maimarktgelände

19.06.27 Bern - Stadion Wankdorf

23.06.27 Graz - Messe Graz - Open Air

26.06.27 Leipzig - Festwiese

03.07.27 Braunschweig - Eintracht-Stadion

10.07.27 Düsseldorf - Merkur Spiel-Arena

Der Vorverkauf startet am 19.11.25 (also heute) um 17 Uhr exklusiv über www.dth.de

Da man möglichst allen Fans den Besuch der Konzerte ermöglichen will, werden wir für alle Termine der Tournee ermäßigte, sogenannte Sozialtickets zum Preis von 19,90  (25,00 CHF in der Schweiz) angeboten. Wer Anspruch auf ein Sozialticket hat, erfährt man ebenfalls unter www.dth.de

Man darf gespannt sein, ob die Show am 10.07.27 dann - wie gerüchtet - das Abschiedskonzert für DIE TOTEN HOSEN sein wird. Auch gibt es Vermutungen, ob vor den 2027er Terminen noch ein Auftritt beim Zwillingsfestival ROCK AM RING und ROCK IM PARK geben will, wo die HOSEN ja Stammgäste sind.

Abschied von Argentinien und Südamerika

Parallel zur 2027er Ankündigung wurden auch drei Abschiedskonzerte für 2026 in Argentinien angekündigt. Die Entscheidung sei ihnen alles andere als leicht gefallen, erklärt die Band, die seit mehr als drei Jahrzehnten eine außergewöhnliche Beziehung zu Publikum und Musikszene des Landes verbindet.

"Viele Ereignisse der letzten Jahre haben uns daran erinnert, dass nichts für immer bleibt, so die Band. Wir glauben, dass es richtig ist, den Abschied zu planen, solange wir in Bestform sind  und ihn so zu gestalten, wie es dieser unglaublichen Liebesgeschichte zwischen uns und Argentinien gerecht wird."

Der Vorverkauf ist bereits gestartet, Informationen zum Ticketkauf aus Europa findet man auf www.dth.de

"Fútbol, Asado y Vino"  Die Toten Hosen zum letzten Mal live in Argentinien

05.10.26 Club Unión y Progreso - Tandil

07.10.26 Bioceres Arena - Rosario

10.10.26 Movistar Arena - Buenos Aires

"Trink Aus! Wir Müssen Gehen"-Tour 2026

07.06.26 Esch/Alzette - Rockhal - AUSVERKAUFT

08.06.26 Esch/Alzette - Rockhal - AUSVERKAUFT

13.06.26 Stuttgart - Cannstatter Wasen - AUSVERKAUFT

20.06.26 Zürich - Stadion Letzigrund - AUSVERKAUFT

27.06.26 Frankfurt - Deutsche Bank Park - AUSVERKAUFT

03.07.26 Düsseldorf - Merkur Spiel-Arena - AUSVERKAUFT

04.07.26 Düsseldorf - Merkur Spiel-Arena - AUSVERKAUFT

08.07.26 München - Hans-Jochen-Vogel-Platz - AUSVERKAUFT

09.07.26 München - Hans-Jochen-Vogel-Platz - AUSVERKAUFT

11.07.26 Berlin - Olympiastadion Berlin

17.07.26 Köln - RheinEnergieSTADION - AUSVERKAUFT

18.07.26 Köln - RheinEnergieSTADION - AUSVERKAUFT

25.07.26 Freiburg - Messeplatz

14.08.26 Bremen - Bürgerweide - AUSVERKAUFT

15.08.26 Hannover  Messe

21.08.26 Nohfelden - Bostalsee

22.08.26 Nohfelden - Bostalsee - AUSVERKAUFT

27.08.26 Hamburg - Trabrennbahn Bahrenfeld

29.08.26 Dresden - Rinne

02.09.26 Münster - Open Air Halle Münsterland - AUSVERKAUFT

05.09.26 Minden - Weserufer / Kanzlers Weide - AUSVERKAUFT

09.09.26 Bayreuth - Volksfestplatz

12.09.26 Wien - Ernst-Happel-Stadion - AUSVERKAUFT