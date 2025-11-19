CEPHEIDAE VARIABLE: Neues Playthrough
Kommentieren
19.11.2025 | 23:11
Seit heute ist ein Playthrough zu 'Chromatic Heaven' vom aktuellen Album "Primordial Reverie" des kanadischen Prog-Metal-Acts CEPHEIDAE VARIABLE online. Darauf steuert Matt Mills ein Gastsolo bei.
Seit heute ist ein Playthrough zu 'Chromatic Heaven' vom aktuellen Album "Primordial Reverie" des kanadischen Prog-Metal-Acts CEPHEIDAE VARIABLE online. Darauf steuert Matt Mills ein Gastsolo bei.
https://www.youtube.com/watch?v=eqmuLrQ4Ysg
- Quelle:
- Asher Media Relations
- Redakteur:
- Stefan Kayser
- Tags:
- cepheidae variable primordial reverie chromatic heaven playthrough matt mills
0 Kommentare