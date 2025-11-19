VALLORCH: Singlenachzügler
19.11.2025 | 23:12
Die Folk-Metal-Formation VALLORCH hat mit 'Antermoia' eine weitere, digitale Single aus ihrem im März erschienenen Album "The Circle" ausgekoppelt.
https://www.youtube.com/watch?v=FLrOWl9xcXg
