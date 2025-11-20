FUNERAL VOMIT kündigt "Upheaval of Necromancy" an
20.11.2025 | 06:32
Die südamerikanische Death-Metal-Schmiede FUNERAL VOMIT hat für den 19.12.2025 das neue Album "Upheaval of Necromancy" angekündigt. Auf der Bandcamp-Seite von Xtreem Music kann die Scheibe derzeit vorbestellt werden.
"Upheaval of Necromancy" Trackliste:
01. Intro (The Disentombment)
02. Upheaval Of Necromancy
03. Sulphuric Regurgitation
04. Hematophagia
05. Interlude (Mortuary Ecstasy)
06. Winds Of Exhumation
07. Altars Of Doom
08. Cryptic Miasma Stench
09. Rancid Insorcism
10. Outro (Effluvia Of The Mass Grave)
