NEMOROUS mit Debütalbum
20.11.2025 | 06:33
Aus England kommt neuer Atmospheric Black Metal, von NEMOROUS. Die sechs Musiker werden am 19.12.2025 ihr erstes Studioalbum "What Remains When Hope Has Failed", via Bindrune Recordings, veröffentlichen. Nach der Auftakt-EP "Nemorous" (2021) ist es nun an der Zeit den ersten Longplayer zu präsentieren. Das neue Werk kann auf der Bandcamp-Seite, des Labels, bereits vorbestellt werden.
"What Remains When Hope Has Failed" Trackliste:
01. The Wyrm At World's End
02. This Rotten Bough
03. Sky Avalanche
04. Quiescence
05. Bereft, Part 2
06. What Remains When Hope Has Failed
