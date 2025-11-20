SABATON kommt nach Pilsen

Seit einigen Jahren besucht ein Redakteur von uns das Metalfest in Pilsen. Das Ambiente im Amphitheater Lochtin ist unerreicht. Auch im kommenden Jahr wird POWERMETAL aus dem tschechischen Pilsen berichten. Das Festival findet vom 5. Juni bis 7. Juni 2026 statt, Tickets bekommt Ihr beim Veranstalter.

Bereits zwei Tage zuvor, am 3. Juni wird SABATON das Amphitheater rocken. Die aktuell laufende Tour sorgt für ausverkaufte Hallen und zeigt die größte Produktion, die die Band aus Schweden jemals auf die Beine gestellt hat. Auch in Pilsen wird SABATON für einige Überraschungen sorgen.

Tickets für die Show in Pilsen bekommt Ihr ab dem 21. November ab 10 Uhr beim Veranstalter.