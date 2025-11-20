FIREBORN: Neue Single

'Point Of No Return' heißt sie, die erste Singleauskopplung aus dem im Januar erscheinenden Album "Dreamcatcher" von FIREBORN. Dieser erste Song spiegelt schon alles wieder, auf was man sich beim kommenden Album freuen kann: eine markante Reibeisenstimme, unbändige Spielfreude und Hard-Rock wie er modern klingen muss.

Das dazu erschienene Video wurde Christopher Aschenbrenner erstellt und von Schmier (DESTRUCTION) produziert.

https://www.youtube.com/watch?v=5CZ7eZP44Rs

