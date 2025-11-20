FJØRT mit neuem Song und Albumankündigung

FJØRT hat mit '43' die erste Single zu einem neuen Album veröffentlicht. Der Song ist ein einziger Wutausbruch und handelt vom Widerstand gegen den aktuellen gesellschaftlichen Rechtsruck. Die dazugehörige Platte wird am 20. Februar 2026 unter dem Namen "belle époque" erscheinen. Außerdem kommt die Band im kommenden Jahr auf Tour:

11.03.26 München, Technikum

12.03.26 Jena, Kassablanca

13.03.26 AT  Wien, WuK

14.03.26 Leipzig, Werk 2

18.03.26 Berlin, Festsaal Kreuzberg

19.03.26 Wiesbaden, Schlachthof

20.03.26 Dortmund, FZW

21.03.26 Hamburg, Gruenspan

25.03.26 Bremen, Schlachthof

26.03.26 Hannover, Capitol

27.03.26 Stuttgart, Im Wizemann

28.03.26 Köln, E-Werk

FJØRT - 43

https://www.youtube.com/watch?v=EzgsMfcUks8

Quelle: Instagram Redakteur: Dominik Feldmann Tags: fjrt post-hardcore punkrock