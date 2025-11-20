FJØRT mit neuem Song und Albumankündigung
Kommentieren
FJØRT hat mit '43' die erste Single zu einem neuen Album veröffentlicht. Der Song ist ein einziger Wutausbruch und handelt vom Widerstand gegen den aktuellen gesellschaftlichen Rechtsruck. Die dazugehörige Platte wird am 20. Februar 2026 unter dem Namen "belle époque" erscheinen. Außerdem kommt die Band im kommenden Jahr auf Tour:
11.03.26 München, Technikum
12.03.26 Jena, Kassablanca
13.03.26 AT Wien, WuK
14.03.26 Leipzig, Werk 2
18.03.26 Berlin, Festsaal Kreuzberg
19.03.26 Wiesbaden, Schlachthof
20.03.26 Dortmund, FZW
21.03.26 Hamburg, Gruenspan
25.03.26 Bremen, Schlachthof
26.03.26 Hannover, Capitol
27.03.26 Stuttgart, Im Wizemann
28.03.26 Köln, E-Werk
FJØRT - 43
https://www.youtube.com/watch?v=EzgsMfcUks8
- Quelle:
- Redakteur:
- Dominik Feldmann
- Tags:
- fjrt post-hardcore punkrock
0 Kommentare