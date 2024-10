PARKWAY DRIVE: Jubiläumstour kommt nach Deutschland

Nachdem PARKWAY DRIVE dieses Jahr eine spektakuläre Jubiläumstour zu ihrem 20-jährigen Jubiläum in ihrer Heimat gespielt haben, bringen die Metalcore-Pioniere die Show im Spätsommer 2025 nach Europa. Auch etliche Konzerte in Deutschland wurden angekündigt. Als Support werden THY ARTIS MURDER und THE AMITY AFFLICTION dabei sein.

19.09.25 Leipzig, Quarterback Arena20.09.25 München, Olympiahalle21.09.25 Wien, Stadthalle23.09.25 Zürich, Hallenstadion24.09.25 Frankfurt, Festhalle26.09.25 Hamburg, Barclaycard Arena27.09.25 Dortmund, Westfalenhalle28.09.25 Stuttgart, Schleyerhalle

Quelle: Instagram Redakteur: Dominik Feldmann