PATRIARKH mit erster Single vom neuen Album

Die Polnische Black Metal-Ikonen PATRIARKH, ehemals BATUSHKA, veröffentlichen ihr neues Konzept-Album "ПРОРОК ИЛИЯ" am 3. Januar 2025 über Napalm Records.



Ihr erstes Album unter neuem Namen und bei Napalm Records lässt den Hörer in die wahre Geschichte von Eliasz Klimowicz, dem titelgebenden Propheten Ilja, eintauchen, welche in den 1930er und 40er Jahren stattgefunden hat. Fest verwurzelt in östlich-orthodoxen Traditionen und musikalischen Einflüssen, mischen PATRIARKH Black und Doom Metal mit eindringlichen, dunklen religiösen Konzepten.



PATRIARKH über die neue Single 'ВЕРШАЛИН III':

" 'WIERSZALIN III' ist die erste Single von unserem neuen Album "ПРОРОК ИЛИЯ". Der Song steht stellvertretend für die Vielfalt und musikalische Dimensionalität dieses Albums. So wie der titelgebende Prophet Ilja das Neue Jerusalem in Podlasie erbaut hat, bauen wir unsere neue Identität auf und zeigen unser neues musikalisches Gesicht. Hört rein und teilt eure Eindrücke..."



Mit 'ВЕРШАЛИН III' hat die Band heute die erste Single samt offiziellem Video enthüllt.



"ПРОРОК ИЛИЯ" Trackliste:



1. WIERSZALIN I (Lat.) - ВЕРШАЛИН I (Cyrillic)

2. WIERSZALIN II (Lat.) - ВЕРШАЛИН II (Cyrillic)

3. WIERSZALIN III (Lat.) - ВЕРШАЛИН III (Cyrillic)

4. WIERSZALIN IV (Lat.) - ВЕРШАЛИН IV (Cyrillic)

5. WIERSZALIN V (Lat.) - ВЕРШАЛИН V (Cyrillic)

6. WIERSZALIN VI (Lat.) - ВЕРШАЛИН VI (Cyrillic)

7. WIERSZALIN VII (Lat.) - ВЕРШАЛИН VII (Cyrillic)

8. WIERSZALIN VIII (Lat.) - ВЕРШАЛИН VIII (Cyrillic)





PATRIARKH - WIERSZALIN III, feat. A. Strug & M. Maleńczuk







https://www.youtube.com/watch?v=07j-PokQwLo

Quelle: Napalm Records Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: patriarkh ehemals batushka wierszalin i