PARADOX und der süße Duft der Gewalt
Kommentieren
20.08.2025 | 09:29
Die deutsche Thrash Metal-Institution PARADOX hat einen weiteres Song aus dem kommenden neuen Album "Mysterium" veröffentlicht, das am 26. September 2025 über High Roller Records erscheinen wird.
Ein Lyric-Video zum Song 'Fragrance Of Violence' ist hier nun verfügbar.
Fragrance Of Violence
https://www.youtube.com/watch?v=C2SHhN80aaY
- Quelle:
- High Roller Records
- Redakteur:
- Stephan Lenze
- Tags:
- paradox mysterium fragrance of violence high roller records
0 Kommentare