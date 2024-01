PARADOX mit neuer Scheibe

Wie Charlie Steinhauer in einem sehr emotionalen Statement bei Facebook verkünden ließ, wird im Herbst dieses Jahres mit "Mysterium" die neue PARADOX-Scheibe erscheinen.

Zum Album, das über AFM Records erscheinen wird, sagt der PARADOX-Mastermind:

"Ich werde außerdem für den Mix und die komplette Produktion verantwortlich sein. Die Texte übernimmt Achim "Daxx" Hoemerlein (ex-VENDETTA), der auch schon die Lyrics für "Tales Of The Weird" und "Pangea" geschrieben hat. Travis Smith (OPETH/NEVERMORE etc) arbeitet gerade am Artwork. "Mysterium" ist ein sehr hartes Album geworden und beinhaltet zehn Songs mit einer Spielzeit von 51 Minuten. Gewidmet an Axel Blaha, mein bester Freund und Mitgründer von PARADOX!"

Das letzte Album "Heresy II" erschien im August 2021.