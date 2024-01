Die NEW MODEL ARMY kommt oder geht.

Am 26. Januar 2024 erscheint via earMUSIC das neues Album "Unbroken" der NEW MODEL ARMY. Nach 'First Summer After' und 'I Did Nothing Wrong' gibt es ab heute mit 'Coming Or Going' die dritte Singleauskopplung.



Hier ein Update der Live-Shows, von denen einige schon ausverkauft sind:



02.03.24 CH-Zürich - Mascotte - AUSVERKAUFT

04.03.24 CH-Bern - Mühle Hunziken

05.03.24 München - Backstage

06.03.24 AT-Wien - WUK - AUSVERKAUFT

13.03.24 Berlin - Huxleys Neue Welt

20.03.24 Hamburg - Grosse Freiheit - AUSVERKAUFT

21.03.24 Coesfeld - Fabrik - AUSVERKAUFT

22.03.24 Frankfurt - Batschkapp - AUSVERKAUFT

23.03.24 Saarbrücken - Garage

24.03.24 Stuttgart - LKA

26.03.24 Oberhausen - Turbinenhalle 2



Coming Or Going







https://www.youtube.com/watch?v=mGIuUcsmtY4

Quelle: Olli/Oktober Promotion Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: new model army unbroken coming or going i did nothing wrong first su er after