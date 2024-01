P.O.D. meldet sich mit

Es ist schon das elfte Studioalbum der Rocker P.O.D., das am 3. Mai unter dem Titel "Veritas" über Mascot Records erscheinen wird und eine fünfjährige Wartezeit seit dem Vorgänger "Circles" beendet. Musikalisch dürfen wir uns dabei offensichlich auf Einiges gefasst machen, denn schon die Single 'Afraid To Die', bei der Tatiana Shmayluk von JINJER einen bärenstarken Gastauftritt hat, war ein echter Kracher. Mit 'I Won't Bow Down' gibt es nun eine weitere Hörprobe zu hören, die sich ebenfalls als mächtiger Ohrwurm entpuppt. Ob das gesamte Album mithalten kann, lest ihr natürlich pünktlich zum Release hier auf POWERMETAL.de.

So sieht übrigens die komplette Trackliste aus:

01. Drop (feat. Randy Blythe)

02. I Got That

03. Afraid To Die (feat. Tatiana Shmayluk)

04. Dead Right

05. Breaking

06. Lay Me Down (Roo's Song)

07. I Won't Bow Down

08. This Is My Life (feat. Cove Reber)

09. Lies We Tell Ourselves

10. We Are One (Our Struggle)

11. Feeling Strange