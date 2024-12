PAPA ROACH 2025 auf Tour mit WAGE WAR

Der Support der "Rise Of The Roach"-Tour steht nun fest! Die US-Metalcore-Band WAGE WAR wird dem Publikum auf den Shows in Europa einheizen!



Die Stopps in Deutschland sind:



25.01.2025 - Hamburg, Sporthalle

01.02.2025 - Düsseldorf, Mitsubishi Electric Halle

Quelle: Band / Instagram Redakteur: Noah-Manuel Heim Tags: papa roach wage war tour concert rock metalcore