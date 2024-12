HELLERUIN zeigt neuen Song

Die neue EP "Reapers of the Whirl I" von HELLERUIN steht in den Startlöchern. Bis zum vollständigen Releasedatum bringt die Band die ersten Vorreiter auf den Weg.

Den Beginn macht ein Youtube Video vom gleichnamigen Song 'Reapers of the Whirl I', welches nun online ist.

Am 01.01.2025 soll dieser auf den Stramingplattformen und am 17.01.2025 die vollständige EP folgen.





Helleruin - Reapers of the Whirl I (Official video )

https://www.youtube.com/watch?v=lSk9dBd10ws