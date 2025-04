PANZERBALLETT zeigt neues Video

Kurz vor dem Releasetermin des neuen Studioalbums "‹bercode Ćuvre", hat PANZERBALLETT nach 'Pick Up The Pieces' nun eine weitere Single des Langspielers pršsentiert. 'Ode To Joy' ist eine Neuinterpretation von Beethovens 'Ode an die Freude'.

"‹bercode Ćuvre" Trackliste:





01-Bleed

02-Seven Steps To Hell

03-The Four Seasons: Summer

04-Andromeda

05-Ode To Joy (Vocal)'

06-Pick Up The Pieces

07-The Devil's Staircase

08-Ode To Joy (instrumental)

09-Andromedaron (digital Bonus-Track)









Ode to Joy (feat. Andromeda Anarchia, Conny Kreitmeier, Marco Minnemann)

https://www.youtube.com/watch?v=3w35otCkf3w